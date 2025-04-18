Родителям выпускников пояснили, как помочь ребенку побороть страх сдачи экзамена

Выпускные экзамены — важный этап в жизни каждого подростка, но для школьников это еще и огромный стресс. О том, как помочь ребенку справиться с волнением и тревогами и не усугубить ситуацию, рассказал РИАМО детский психолог, сенсорно-интегративный терапевт Меседу Булач.

У выпускников по всей России впереди итоговые экзамены — очень ответственный момент. Булач отметил, что для подростков это время становится не только проверкой знаний, а еще испытанием на стрессоустойчивость. Задача родителей в это время — оказать своим детям поддержку.

«Ребенок должен быть уверен: его любят и принимают не за результат, а за старания. Говорите это вслух. У подростков внутренний критик и так активен — ваша задача не усилить его, а сбалансировать. Ребенок должен четко понимать, что вы видите его старания и цените за это», — заявил специалист.

Если ребенок сильно волнуется и переживает из-за экзаменов, то обсудите это с ним. Задайте ему такие вопросы: «Чего именно ты боишься?», «Что тебя так страшит?». Признание страха уже снижает его силу. Не бойтесь говорить с подростком как со взрослым.

Многие родители совершают ошибку, желая дополнительно мотивировать своего ребенка. Детский психолог подчеркнул, что некоторые из методов не просто контрпродуктивны, а вредны. Так, нельзя запугивать ребенка, особенно хрестоматийной фразой «Провалишь экзамены — пойдешь дворником работать».

От таких высказываний родителя волнение и тревожность подростка перерастут в настоящую панику. Специалист напомнил, что в таком состоянии человек не может рационально мыслить, не то что сдавать экзамены.

Сравнивать заслуги своего ребенка и чужих детей не следует. Это вредит их самооценке и обесценивает результаты усилий, заключил Булач.