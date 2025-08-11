Родителям рассказали, как сделать домашние дела увлекательными для ребенка

Когда дети проводят много времени дома, важно вовлекать их в повседневные семейные дела. Совместная деятельность помогает не только организовать досуг, но и укрепляет семейные отношения. Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко сообщила РИАМО, как превратить повседневные обязанности во что-то увлекательное и полезное для ребенка.

«Участие ребенка в семейных делах — это не только способ занять его, но и важная часть его развития. Это помогает детям чувствовать свою значимость в семье, учиться ответственности и работать в команде. Более того, совместная деятельность с родителями способствует формированию положительных отношений и укрепляет связь между членами семьи», — объяснила Анастасия Мироненко.

Готовка — отличный способ вовлечь ребенка в процесс и одновременно научить его важным навыкам. Простой рецепт, при приготовлении которого дети принимают активное участие, не только развивает их творческие и кулинарные способности, но и учит ответственности. Важно выбирать такие блюда, в которых они будут заниматься не только подготовкой ингредиентов, но и в определенной степени участвовать в самом процессе готовки.

«Кроме того, участие в домашних делах может быть не менее увлекательным, чем игры или развлечения. Даже уборку можно превратить в веселое занятие, например, устроив соревнования: кто быстрее уберет игрушки или соберет разбросанный конструктор. Важно делать эти задачи интересными и подходящими для возраста ребенка, используя яркие и безопасные инструменты», — дополнил эксперт.

Вовлечение ребенка в повседневные дела по дому не только помогает занять его, но и укрепляет семейные связи, а также развивает навыки общения. Совместное времяпрепровождение, будь то готовка или уборка, делает досуг увлекательным и полезным для всех членов семьи.