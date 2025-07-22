Родители проконтролировали качество питания в детском саду в Солнечногорске

Родителей пригласили пообедать вместе с детьми в дошкольном отделении школы № 5 в Солнечногорске. Дни родительского контроля питания проводят в детсаду почти каждую неделю. Прийти и попробовать блюда могут даже бабушки и дедушки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Питание в дошкольном учреждении пятиразовое и адаптировано под каждый возраст. Разнообразное меню составляют на 14 дней. В нем обязательно присутствуют мясо и молочная продукция, овощи, фрукты, соки, а после бассейна малышам предлагают подкрепиться чаем с пастилой.

«Готовят повара очень вкусно. У нас замечательный шеф-повар Конькова Надежда Михайловна, которая чётко руководит и контролирует питание. Бракераж идет на ура. Я хочу поблагодарить наш пищеблок, который готовит деткам такую вкусную еду. Родители увидели, что дети очень довольны», — отметила руководитель дошкольного отделения школы № 5 г. Солнечногорск Любовь Панишева.

После дегустации родители могут заполнить чек-лист: оставить впечатления о блюдах, оценить их внешний вид, запах и цвет, качество и свежесть продуктов для приготовления.

«Благодарим наших родителей за активное участие и контроль! Открытый диалог и совместная работа являются ключом к успешному выполнению задач», — отметила и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Записаться в родительскую комиссию по контролю питания можно во всех дошкольных и школьных учреждениях округа. Для этого стоит заранее обратиться к воспитателю, социальному педагогу или классному руководителю, или самостоятельно оставить заявку во ФГИС «Моя школа». Каждый родитель или законный представитель может посетить дегустацию раз в три месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.

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