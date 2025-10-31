Родители погибших в авиакатастрофе над Синаем рассказали о жизни после

Юлия и Магомеднаби Салахбековы через 10 лет после авиакатастрофы над Синаем, где они потеряли двоих детей и мать Юлии, смогли найти в себе силы дальше жить и сейчас воспитывают близнецов Тимура и Марата и дочку Дину, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Я вспоминала недавно свои ощущения. Они (дети – ред.) очень болели маленькие, и я как-то побежала в аптеку и впервые после катастрофы ощутила радость от того, что должна о ком-то позаботиться, что меня дома очень ждут. И окончательно мы выдохнули, когда родилась Дина. Ей сейчас 4 года. Это папина королева», — сказала женщина.

По ее словам, особенную боль ей доставила потеря мамы. Женщине горько, что ее мать не сможет познакомиться с младшими внуками.

О ней и ее детях теперь заботится отец Юлии, сохранивший энергию и жизненную силу, а также бабушка Юлии, прабабушка пятерых внучат.

10 лет назад, 31 октября 2015 года, произошла самая массовая авиакатастрофа по числу жертв в России. Самолет Airbus A321 «Когалымавиа», выполнявший рейс из из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, пропал с радаров над Синайским полуостровом через 22 минуты после взлета. Произошел взрыв, самолет рассыпался в воздухе. Погибли все пассажиры и экипаж — 224 человека.

