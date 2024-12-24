Родители нежелательно пребывающих в РФ детей-иностранцев получат аналогичный статус

Иностранные граждане, чьи дети будут признаны нежелательными для пребывания в России, также получат аналогичный статус. Соответствующий приказ МВД РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу 5 февраля следующего года.

Согласно документу, если иностранный гражданин не достиг возраста 18 лет, то материалы и проект решения о нежелательности его пребывания на территории РФ готовятся одновременно с аналогичными документами на иностранного гражданина, который является законным представителем несовершеннолетнего.

Кроме того, если иностранец или лицо без гражданства представляет угрозу для обороноспособности или безопасности страны, общественного порядка или здоровья населения, может быть принято решение о нежелательности его пребывания или проживания в РФ.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести единый электронный документ для иностранных граждан — Мигрант ID. электронный документ будет выполнять несколько функций. В чем смысл этой инициативы, читайте в материале РИАМО.