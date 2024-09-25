Родители четырех насмерть отравившихся детей под Красноярском вернулись домой

Родители четырех смертельно отравившихся детей в Красноярском крае вернулись домой. Их выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Мужу 34 года, а супруге 32. Она скоро должна родить — находится на девятом месяце беременности. Докторам удалось сберечь жизнь плода.

До трагедии семья состояла из шести человек — мужа, супруги и четырех детей 6, 11, 12 и 13 лет. Все они умерли в течение нескольких дней после того, как 20 сентября съели пельмени и курицу из местного магазина.

Ранее в СК РФ по Красноярскому краю допустили, что члены семьи могли съесть продукт с токсичным веществом. По другой версии, члены семьи надышались аэрозолем против насекомых.