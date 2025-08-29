Родителей Кузбасса предупредили, что их дети могут быть в опасности

СУ СК Кузбасса обратилось к родителям и предупредило о том, что их дети могут быть в опасности, сообщает Сiбдепо .

Несовершеннолетние часто становятся жертвами манипуляций, когда им обещают «легкий» заработок в интернете. Пресс-служба ведомства рекомендует выяснить, как ребенок распоряжается деньгами, что просматривает в телефоне, и о чем умалчивает.

«Признаки беды: резкая скрытность, появление новых дорогих вещей без явного источника, нервозность при сообщениях на телефоне. Говорите с детьми. Объясните, что такие „предложения“ — ловушка. Не оставайтесь в стороне, пока не стало слишком поздно», — отмечается в сообщении.

Уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.