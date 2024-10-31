Родителей из Лобни приглашают на встречу с психологом 1 ноября

Детская библиотека городского округа Лобня приглашает всех желающих 1 ноября на разговор с психологом для родителей. Его проведет консультант-психолог Юлия Иванова. Тема встречи — «Полезные привычки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сделаем наши будни понятнее и радостней. На занятиях время всегда используется с максимальной пользой. Будем общаться, обсуждать, познавать. Присоединяйтесь», — отметила психолог.

После групповой консультации родители смогут обсудить актуальные вопросы развития и воспитания детей, проблемы детско-родительских отношений, а также получить индивидуальные рекомендации от психолога. Это поможет им лучше понимать своих детей и создавать благоприятную атмосферу в семье.

Встреча состоится 1 ноября по адресу: ул. Циолковского, 3в. Начало — в 12:30. Вход свободный (18+).

В Лобне уделяется большое внимание поддержке семейных ценностей. Так, для помощи многодетным родителям в городе организован центр «МногоМама». Он работает в Лобне уже четыре года и объединяет порядка 350 семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.