Роботы-доставщики «Яндекса» продолжают работу, несмотря на снегопад в Москве

Сервис продолжает работу там, где это позволяют условия. В некоторых районах могут быть временные задержки — роботы адаптируют маршруты и режим движения, учитывая дорогу, погоду и требования безопасности.

Заказы доставляют устройства нового, четвертого поколения. У таких роботов усиленная подвеска и обновленный привод. Эти компоненты помогают сохранить проходимость на заснеженных тротуарах, а сенсорные системы обеспечивают корректное распознавание объектов и ориентацию в городе. Осадки и морозы не влияют на работу роботов.

Новая модель была представлена осенью 2025 года. На одном заряде такие роботы-доставщики могут преодолеть до 70 км, съемную батарею можно заменить за несколько секунд. Устройства могут работать круглые сутки даже в непогоду.

Москва оказалась во власти снежного циклона в ночь на 27 января. Из-за снегопада в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности до 29 января.

