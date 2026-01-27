Роботы-доставщики «Яндекса» продолжают работу, несмотря на снегопад в Москве
Несмотря на сильный снегопад в Москве, роботы-курьеры продолжают доставлять заказы, сообщает пресс-служба «Яндекса».
Сервис продолжает работу там, где это позволяют условия. В некоторых районах могут быть временные задержки — роботы адаптируют маршруты и режим движения, учитывая дорогу, погоду и требования безопасности.
Заказы доставляют устройства нового, четвертого поколения. У таких роботов усиленная подвеска и обновленный привод. Эти компоненты помогают сохранить проходимость на заснеженных тротуарах, а сенсорные системы обеспечивают корректное распознавание объектов и ориентацию в городе. Осадки и морозы не влияют на работу роботов.
Новая модель была представлена осенью 2025 года. На одном заряде такие роботы-доставщики могут преодолеть до 70 км, съемную батарею можно заменить за несколько секунд. Устройства могут работать круглые сутки даже в непогоду.
Москва оказалась во власти снежного циклона в ночь на 27 января. Из-за снегопада в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности до 29 января.
