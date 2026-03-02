сегодня в 20:08

РКН отрицает информацию о закрытии подключения к иностранным VPN

Информация о закрытии Роскомнадзором возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам является недостоверной. Об этом заявляет само ведомство, сообщает РИА Новости .

Ранее Telegram-каналы написали, что РКН начал массово блокировать VPN в России. Отмечалось, что ведомство закрыло возможность прямого подключения к иностранным серверам.

По данным Telegram-каналов, у РКН якобы появилась нейросеть, которая ищет VPN-протоколы и отключает пользователей, блокируя все сетевые узлы.

В ведомстве опровергли информацию о закрытии прямого подключения к иностранным VPN-серверам. По данным ведомства, эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее пользователи VPN-серверов пожаловались на сбой в работе протокола VLESS. Эксперты заявляли, что это связано с внедрением новых алгоритмов машинного обучения в систему ТСПУ Роскомнадзора.

