РКН отреагировал на сообщения о доступности YouTube без VPN

Ряд СМИ сообщил, что некоторые жители России могут смотреть ролики на видеохостинге YouTube без использования сервисом VPN. Роскомнадзор (РКН) проверил информацию и заявил, что сервис по-прежнему остается недоступным в России, пишет РИА Новости .

«ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — прокомментировали сообщения в РКН.

Сотрудник РИАМО проверил возможность доступа к YouTube. Без VPN сервис так и не загрузился ни с мобильного интернета, ни через стационарный доступ к Сети.

Сообщения о беспрепятственной доступности видеохостинга распространились вечером 28 февраля. Смотреть видео на сервисе без VPN могли некоторые абоненты, в том числе оператора «Ростелеком».