В России у некоторых пользователей Ростелекома Youtube заработал без VPN

Отмечается, что об этом сообщили пользователи Ростелекома, МТС и Билайна.

При этом часть опрошенных никаких изменений не увидели.

Ранее сообщалось, что в России начали замедлять работу YouTube после блокировки ряда российских СМИ за рубежом, но после того, как в Саудовской Аравии состоялись первые после длительного перерыва российско-американские переговоры, в Сети распространилась информация, что скоро санкции в отношении нашей страны будут отменены, а некоторые ушедшие с российского рынка компании вернутся. Предполагалось, что и YouTube снова заработает как прежде.

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что отмены санкций для возобновления полноценной работы YouTube в России не достаточно. Он рассказал, что еще должно произойти, чтобы видеохостинг снова смог полноценно функционировать.