РКН назвал число зарегистрированных страниц с аудиторией свыше 10 тыс. человек

Роскомнадзор (РКН) зарегистрировал свыше 14 тыс. каналов и страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. пользователей. Всего было подано 29 тыс. заявлений о регистрации, сообщает ТАСС .

«Владельцы каналов и страниц в соцсетях подали через „Госуслуги“ почти 29 тыс. заявлений о регистрации. Все заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней», — заявили в пресс-службе ведомства.

Перед включением в перечень РКН специалисты проверяют количество подписчиков, предоставленные данные, отсутствие нарушений в сфере информации и размещение владельцем номера заявки в информации о канале.

В ведомстве добавили, что также ежедневно поступает более 1,5 тыс. заявок от владельцев персональных страниц, которые активно регистрируются в перечне.

С 1 ноября Роскомнадзор начал вести перечень блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков. Предоставить сведения и контактные данные о владельце канала можно через портал «Госуслуги», сайт РКН и чат-бота в соцсетях.