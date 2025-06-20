Ряд стран хочет закрыть въезд для участников СВО

Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша приняли решение ввести ограничительные меры против участников СВО. Эти страны хотят закрыть въезд в Шенгенскую зону для российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на ERR.

Министры внутренних дел семи государств провели встречу в Таллине и Нарве 19–20 июня. Именно там они пришли к выводу, что хотят закрыть въезд для участников СВО.

Глава эстонского МИД Игорь Таро заявил, что семи указанным странам надо принять все необходимые меры, чтобы не пустить лиц, подписавших контракт с Минобороны РФ, в Шенгенскую зону. По его словам, военные могут «подорвать безопасность».

Он подчеркнул, что особенно важно пресечь предоставление участникам СВО виз или вида на жительство. Причем, по его словам, этот запрет должен остаться и после урегулирования украинского конфликта.

Ранее финские таможенники попросили открыть границу с РФ. Это связано с тем, что им приходиться ежемесячно тратить дополнительные денежные средства из-за этой проблемы.