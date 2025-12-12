Ритейлеров в Петербурге обязали сообщать о покупке горючих жидкостей детьми

В Санкт-Петербурге ритейлеров просят срезу же заявлять в полицию, если пенсионеры или подростки приобретают горючие жидкости, газовые баллоны или средства для розжига без других товаров, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Также нужно звонить в полицию, если покупатель явно получает инструкции. Такие документы начали рассылать по магазинам из-за увеличения числа поджогов на соцобъектах и в местах массового скопления людей.

«Значительная часть указанных преступлений совершена несовершеннолетними и пожилыми людьми, находящимися под влиянием телефонных мошенников, с использованием горючих материалов, приобретенных, в том числе в розничных магазинах», — отмечается в письме.

Ранее в Подмосковье задержали подростка, которого подозревают в нанесении ущерба элементам транспортной инфраструктуры на Московской железной дороге.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.