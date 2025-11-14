Рисовать и обсуждать: как научить детей не подбирать опасные предметы на улице

Детский и семейный психолог Екатерина Рапопорт из Симферополя рассказала, как правильно объяснять детям опасность незнакомых предметов после инцидента с взрывом в Красногорске, сообщает «Крымская газета» .

В Красногорске 8-летний мальчик получил серьезные травмы руки после взрыва самодельного устройства, спрятанного в свернутой 10-рублевой купюре. Ребенок попытался поднять купюру по дороге на тренировку, после чего произошел взрыв. Мальчик выжил, но был госпитализирован.

Психолог отметила, что в современных условиях детям необходимо объяснять дополнительные правила безопасности. Она подчеркнула, что важно учить детей не подбирать на улице незнакомые вещи — деньги, гаджеты, игрушки и другие предметы, так как злоумышленники могут маскировать опасные устройства под привлекательными находками.

«Дети должны знать: если они увидели подозрительный предмет, нужно сообщить об этом взрослым или сотруднику охраны, а не трогать находку», — пояснила Рапопорт.

Она рекомендовала родителям вместе с детьми составлять инструкции по безопасному поведению, рисовать опасные ситуации и обсуждать их. Такой подход помогает ребенку лучше запомнить правила. При этом, по словам эксперта, не следует запугивать детей страшными последствиями, чтобы не вызвать у них тревожность или страхи.

Случаи, когда безобидные на первый взгляд предметы оказываются опасными, происходят не впервые. В октябре в Луганске мужчина погиб от взрыва, пнув музыкальную колонку, начиненную взрывчаткой. Эксперты подчеркивают, что при обнаружении незнакомого предмета на улице лучше не трогать его и сразу сообщить взрослым.

