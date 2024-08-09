«Рисковать жизнями не собираемся»: в Липецкой области отменили мероприятия

сегодня в 13:08

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе ради безопасности жителей решили отменить все массовые и развлекательные мероприятия. До этого в области ввели повышенные меры безопасности из-за массового налета украинских беспилотников в ночь на 9 августа, сообщает «Царьград» .

«Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал Артамонов в Telegram-канале.

Липецкий губернатор добавил, что мероприятия семейной и спортивной направленности будут проведены, но с особыми мерами безопасности. Артамонов убежден, что население с понимаем отнесется к такому решению властей.

Количество людей, которые пострадали во время атаки ВСУ беспилотниками Липецкой области, выросло до девяти. Жителей некоторых населенных пунктов региона продолжают эвакуировать.