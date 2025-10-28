Риелторы и агентства получили новые инструменты для продвижения объявлений

Платформа «Авито Недвижимость» анонсировалА расширение функционала для риелторов, брокеров и агентств. Об этом сообщила пресс-служба Авито.

Возможность загружать видео прямо в карточки объектов, специальный блок с данными об агентстве и аналитические отчеты по жилью включены в подписку «Профи». В подписку «Лидер» также вошли интеграция с CRM-системами и передача рыночной стоимости жилой недвижимости через API.

«Каждый месяц 27 млн пользователей заходят в раздел „Недвижимость“ на „Авито“, а объявления по категории в сумме набирают по 1,2 млрд просмотров. Это конкурентный бизнес. Ожидаем, что новая линейка сможет точнее соответствовать запросу рынка», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

В компании подчеркнули, что новые опции особенно востребованы в городах с высокими темпами роста предложения, поскольку именно там обострена конкуренция среди профессионалов. Согласно данным платформы, инструменты продвижения в среднем генерируют 19% всего трафика, который получают профессиональные участники на «Авито Недвижимости».