РИА Новости: «ГЛОНАСС» придумал аналог Starlink массой 1,5 кг

В компании «ГЛОНАСС» разрабатывают мобильный терминал спутниковой связи. Его масса будет составлять не более 1,5 килограмм, рассказал РИА Новости глава компании Алексей Райкевич.

Благодаря появлению этого решения, у каждого владельца системы будет персональная спутниковая связь. С помощью нее можно отправлять голос и файлы в формате реального времени.

С помощью мобильного терминала спутниковой связи, абонент сможет совершать звонки, принимать их от другого человека, и использовать изделие в формате Wi-Fi роутера. В ближайшее время начнется массовый выпуск устройства.

Ранее сообщалось, что благодаря сети «ЭРА-ГЛОНАСС», гражданские беспилотники в РФ смогут летать в закрытом режиме. Интеграция БПЛА в воздушное пространство России будет ускорено.