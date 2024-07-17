«ЭРА-ГЛОНАСС» позволит снять запрет на полеты гражданских беспилотников в России

Элемент гибридной сети связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит гражданским беспилотникам летать в режиме «закрытого неба». Первый элемент успешно протестирован на «Архипелаге», сообщили РИАМО в АО «ГЛОНАСС».

Совместная работа Научно-производственного предприятия «Радар ммс» и АО «ГЛОНАСС» ускорит интеграцию беспилотников в воздушное пространство РФ. Компании будут совместно тестировать и развивать технологии гибридной сети связи и высокоточного позиционирования с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС», а также платформу авиамониторинга на основе этой госинформсистемы для поэтапного снятия запретов на полеты, действующих в более чем 70 регионах РФ.

Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве подписали исполнительный директор «Радар ммс» Иван Анцев и гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» на Сахалине.

«Сегодня перед нами на уровне нацпроекта стоит задача массового производства и внедрения беспилотных аппаратов в уже сложившуюся логистическую инфраструктуру. В текущей геополитической ситуации необходимо сквозное регулирование воздушного пространства с одновременным развитием новых технологий, в том числе гибридных сетей связей, что как раз и заложено в концепцию „Цифрового неба“. Мы совместно с АО „ГЛОНАСС“ делаем ощутимые шаги к скорейшей реализации задач нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“ в части безопасной интеграции беспилотников в единое воздушное пространство», — рассказал Анцев.

По словам Райкевича, отсутствие доверенной госсистемы мониторинга и механизма идентификации беспилотников «свой-чужой» привело к ограничениям полетов гражданской беспилотной авиации.

«Задачу по созданию предпосылок для снятия этих запретов уже сегодня готова выполнить „ЭРА-ГЛОНАСС“. Мы на практике продемонстрировали возможности использования госинформсистемы для сохранения возможности работы малой авиации по обработке сельхозземель в режиме закрытого неба. Наша платформа обеспечивает мониторинг более 300 тыс. единиц общественного транспорта, перевозки опасных грузов по всей территории страны», — отметил гендиректор АО «ГЛОНАСС».

Он добавил, что на «Архипелаге» успешно протестирован первый элемент гибридной сети связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». Беспилотники оснащались миниатюрными трекерами российского производства и подключались к системе. Эта платформа делает полеты дронов прозрачными и позволяет подтверждать маршруты для всех надзорных федеральных и региональных ведомств.

Взаимодействие компаний станет частью реализации поручения президента РФ Владимира Путина о включении в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» мероприятий, направленных на создание правового регулирования и организацию гибридной сети связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС».