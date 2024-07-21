«РГ»: два батальона ВСУ попали в окружение под Нью-Йорком в ДНР Общество сегодня в 15:48 Фото - © РИА Новости

В поселке Нью-Йорк в ДНР в окружение попали около двух украинских батальонов. Они представляют собой более 1 тыс. бойцов, сообщает «Российская газета».