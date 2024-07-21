«РГ»: два батальона ВСУ попали в окружение под Нью-Йорком в ДНР
Фото - © РИА Новости
В поселке Нью-Йорк в ДНР в окружение попали около двух украинских батальонов. Они представляют собой более 1 тыс. бойцов, сообщает «Российская газета».
За последние дни российским штурмовым отрядам удалось продвинуться на восточных окраинах Нью-Йорка. Помимо этого, ВС РФ продолжают бои в центральной части поселка.
Российские бойцы вышли в тыл оборонительным рубежам ВСУ, обращенным к Горловке. Эти позиции украинских войск оставались неизменными с 2014 года.
Также российские военные отбили у украинской армии террикон Южной шахты.
Ранеерасчеты «Искандер-М» ударили по двум воинским эшелонам ВСУ в ДНР.