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«РГ»: два батальона ВСУ попали в окружение под Нью-Йорком в ДНР

Общество

Фото - © РИА Новости

В поселке Нью-Йорк в ДНР в окружение попали около двух украинских батальонов. Они представляют собой более 1 тыс. бойцов, сообщает «Российская газета».

За последние дни российским штурмовым отрядам удалось продвинуться на восточных окраинах Нью-Йорка. Помимо этого, ВС РФ продолжают бои в центральной части поселка.

Российские бойцы вышли в тыл оборонительным рубежам ВСУ, обращенным к Горловке. Эти позиции украинских войск оставались неизменными с 2014 года.

Также российские военные отбили у украинской армии террикон Южной шахты.

Ранеерасчеты «Искандер-М» ударили по двум воинским эшелонам ВСУ в ДНР.