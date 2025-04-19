РФПИ подал в Абритражный суд Москвы иск к ФБК и Марии Певчих
Российский фонд прямых инвестиций подал иск в Арбитражный суд Москвы к ФБК* и Марии Певчих**, пишет ТАСС.
Исковое заявление относится к экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Иск был подан 17 апреля.
Детали иска не уточняются.
Ранее Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 5,5 годам лишения свободы журналистов, обвиняемых в сотрудничестве с ФБК*.
*признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен
**признана в РФ иноагентом