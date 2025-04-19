РФПИ подал в Абритражный суд Москвы иск к ФБК и Марии Певчих Общество сегодня в 02:43

Российский фонд прямых инвестиций подал иск в Арбитражный суд Москвы к ФБК* и Марии Певчих**, пишет ТАСС.

Исковое заявление относится к экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Иск был подан 17 апреля. Детали иска не уточняются. Ранее Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 5,5 годам лишения свободы журналистов, обвиняемых в сотрудничестве с ФБК*. *признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен **признана в РФ иноагентом