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Режиссер Угольников: мы живем в переломное время

Россияне сейчас живут в переломное время. Оно ежедневно расширяется в сознании граждан, и они это чувствуют, сообщил режиссер Игорь Угольников.

Он добавил, что это ощущение возникло не только из-за СВО.

«Идет большая война за наши умы. И, прежде всего, за умы и сердца наших детей», — подчеркнул Угольников.

По его мнению, необходимо отрывать молодое поколение от гаджетов.

«Надо, чтобы они жили жизнью своей семьи, своей страны, своим будущим», — отметил режиссер.

Угольников добавил, что если молодежь заинтересуется этим, тогда у креативной индустрии страны все будет в порядке.

В Красногорске на Живописной набережной открылся форум «100% креатив». В рамках мероприятия пройдут выставка-ярмарка, деловая программа, мастер-классы, концерты, модный показ и короткометражные фильмы.

Мероприятие организовано министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, Московской областной думой и центром «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.