Режиссер Михалков: я никогда не был в бане с Бастрыкиным

Народный артист РСФСР Никита Михалков опроверг обвинения в доносе на театрального режиссера Евгению Беркович*. Также он ответил на слухи, что якобы пожаловался на коллегу, когда проводил время в бане с главой Следкома Александром Бастрыкиным, сообщает РБК .

В авторской передаче «Бесогон ТВ» Михалков показал кадры, в которых утверждалось, что он пожаловался на Беркович* Бастрыкину. При этом якобы режиссер и глава СК в это время находились в бане. По словам авторов видео, Михалкову не понравились ее стихи.

Народный артист отметил, что никогда не был в бане с Бастрыкиным, но с радостью попарился бы с ним. При этом он признался, что никогда не видел в реальности Беркович* и не знаком с ее творчеством.

«То, что она делает и делала, могли увидеть все, но нет, Михалков донес на Беркович. Ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно», — заявил Михалков.

Беркович* и сценаристку Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Свою вину они так и не признали.

Беркович* поблагодарила за поддержку сторонников и отметила, что еще находится «в некотором наркозе» после объявления приговора. Она добавила, что планирует обжаловать его.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.