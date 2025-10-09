Режиссер из Балашихи получила специальный приз на кинофестивале в Италии

Жительница Балашихи Нина Жарова приняла участие в итальянском кинофестивале Short Film School Fest. Режиссер представила документальный фильм «Уходя от шума и суеты», который получил специальную награду, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фильм посвящен истории священнослужителя, который вместе со своей семьей восстанавливает храм в небольшом селе в Ярославской области. Картина передает атмосферу русской деревни, тихой и размеренной жизни вдали от городской суеты. Отдельное место в фильме занимает история иностранцев, которые решили остаться жить в этой деревне, переняв традиции и веру.

Фестиваль короткометражных фильмов был приурочен к 150-летию Эльвиры Нотари — первой итальянской женщины-кинорежиссера. На церемонии награждения присутствовали официальные лица, оперные артисты, режиссеры, профессора, а также обладатель приза Каннского кинофестиваля Марчелло Фонти и актриса Ирен Майорино.

Short Film School Fest — это международный конкурс короткометражных фильмов для учащихся итальянской школы, иностранных студентов в возрасте от 12 до 19 лет и начинающих кинематографистов старше 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.