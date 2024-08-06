Режиссер Дэвид Линч не намерен завершать карьеру из-за болезни

Режиссер Дэвид Линч заявил, что не уйдет на пенсию из-за эмфиземы легких

Известный американский режиссер Дэвид Линч заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру после диагностированной у него эмфиземы легких, сообщает РИА Новости .

«Недавно я прошел множество обследований, и хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы», — написал Линч на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что его переполняет счастье и кинематографист не собирается уходить на заслуженный отдых.

Ранее у 78-летнего режиссера диагностировали эмфизему легких, из-за которой он не может выходить из дома. Кинематографист отметил, что причиной заболевания стало длительное курение.

Дэвид Линч получил мировую известность благодаря таким фильмам, как «Дюна», «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», «Внутренняя империя».