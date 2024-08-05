Снявший «Твин Пикс» режиссер Дэвид Линч не выходит из дома из-за эмфиземы

78-летний американский режиссер Дэвид Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких, из-за которой он не может выходить из дома, сообщает РБК .

Линч отметил, что приобрел заболевание из-за длительного курения. Режиссер не может выходить из дома, так как боится заболеть даже обычной простудой. Он добавил, что может пройти пешком лишь небольшое расстояние, а затем у него кончается кислород.

Кинематографист заявил, что если ему придется вновь работать, то он будет делать это удаленно из-за страха заболеть коронавирусом. Но он бы не хотел прибегать к такому сценарию.

Линч — известный режиссер и сценарист. Он прославился благодаря таким своим работам, как «Дюна», «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», «Внутренняя империя».

Ранее кинематографист объявил, что прекращает снимать фильмы из-за их неокупаемости. Позже он передумал уходить из кино, но так и не выпустил ни одной полнометражной ленты.