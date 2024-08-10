Режим КТО введен в Белгородской области

На территории Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный антитеррористический комитет.

Таким образом, режим КТО в связи с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз» со стороны Украины действует в трех регионах России.

Во время режима КТО силовые структуры имеют право отслеживать телефонные разговоры, ограничивать движение пешеходов и автомобилей, беспрепятственно проникать в дома и нежилые помещения, усиливать охрану общественного порядка и объектов и т. д.

Ранее в Курской области вслед за Брянской ввели режим контртеррористической операции (КТО).