Режим, горячие напитки: россиянам ответили, как бороться с осенним обострением

Как отметила специалист изменение погоды напрямую влияет на психологическое состояние человека. Так, увеличение количества пасмурных дней, снижение солнечного света, которое влияет на выработку сератонина и мелатонина, может привести к апатии и бессоннице, ухудшить фоновое настроение. А скачки давления и вовсе могут сказаться на физическом состоянии и вызвать головные боли, давление и общее недомогание.

«Если все силы тела уходят на физиологическую адаптацию, психике может не хватить „топлива“ для поддержания стабильного состояния. Это как если бы у вас на компьютере одновременно запустилось несколько тяжелых программ — система начинает „подвисать“», — отметила специалист.

Прощение с летом, теплом, запахами, возможностью выйти на улицу может стать микро-потерей. Однако ощущения будет вызвать схожие с переживанием утраты, хоть и в легкий форме.

Чтобы пережить эти эмоции, Миллер рекомендовала снизить нагрузку, отложить срочные дела, делегировать задачи, следить за режимом питания и сна, больше гулять на свежем воздухе. По мнению психолога, главной задачей является сохранение ресурса, для которого можно попробовать использовать светотерапию, горячие напитки, уютную одежду и горячие ванны.