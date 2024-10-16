Реутовские школьники побывали на мастер-классах по профориентационной подготовке

Ученики реутовских школ 9-13 лет приняли участие в профориентационном мастер-класс по обновленной программе в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Для ребят провели увлекательную экскурсию по учебным мастерским и лабораториям колледжа «Энергия». А после разбившиеся на команды школьники попробовали свои силы в мастер-классах по робототехнике и управлению квадрокоптерами, WEB-дизайну и графическому дизайну, 3D-моделированию, альтернативной энергетике и современной радиоэлектронике.

Также ребята совместно с кураторами обсудили несколько вопросов и рекомендаций по составлению профессионального плана, который поможет определиться со специальностью в будущем.

В Реутове регулярно проводятся профориентационные мероприятия для учащихся. А многие студенты колледжа «Энергия» выбрали для себя обучение по программам федерального проекта «Профессионалитет», который был запущен для подготовки кадров для приоритетных отраслей промышленности. Эта программа предполагает сокращенное, но более интенсивное обучение, активное участие предприятий и представителей бизнеса в обучении студентов и практически стопроцентную гарантию трудоустройства после окончания учебного заведения.

Таким образом, при поддержке взрослых, школьники и студенты могут найти дело своей жизни и определиться с трудным выбором, который очень важен для будущего любого человека.

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