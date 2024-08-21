Реутовчанин получил награду за посадку неисправного самолета

Заслуженную награду ему вручили за грамотные и своевременные действия при отказе авиатехники в ходе выполнения учебно-тренировочного полета на самолете 12 августа 2024 года на аэродроме «Солдатская Ташла».

Еще при взлете у самолета отвалилось переднее опорное шасси. Иван как пилот принял решение летать над аэродромом, чтобы выработать топливо. Самолет был благополучно посажен, пилот и его пассажир не пострадали.

Иван Шленкин с детства мечтал связать свою жизнь с авиацией. Теперь он курсант четвертого курса, но не забывает родную школу и приходит к ученикам 10 и 11 классов, чтобы рассказать о том, какие возможности ждут будущих абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь с авиацией.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.