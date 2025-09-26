Reuters: Трамп подписал указ о сделке по соцсети TikTok

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о сделке по TikTok, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

«Трамп подписал в четверг указ… приложение для коротких видео будет запрещено, если его китайские владельцы не продадут его», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США и КНР достигли договоренности по вопросу работы в Соединенных Штатах китайской соцсети TikTok, которую ранее пытались заблокировать в стране, сообщают «Вести» со ссылкой на пост американского президента Дональда Трампа в его соцсети Truth Social. Политик добавил, что в пятницу он также проведет разговор с председателем Китая Си Цзиньпином.

В своей публикации Трамп писал о плодотворной «крупной торговой встрече в Европе» между американскими и китайскими представителями. По его словам, переговоры прошли «очень хорошо».