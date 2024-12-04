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Reuters: Евросоюз разрешит охоту на волков после гибели пони фон дер Ляйен

В ЕС приняли решение понизить охранный статус волков по инициативе главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после того, как в 2022 году волк загрыз ее домашнюю пони, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на Reuters.

Статус волков будет понижен со «строго охраняемого» до «охраняемого». Решение вступит в силу 7 марта следующего года.

По оценкам Евросоюза, волки ежегодно убивают 65 тыс. животных.

В сентябре 2022 года волк ночью забрался в конюшню загрыз пони по кличке Долли, которая была любимицей фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев бороться за свободу и суверенитет, как это происходит на Украине.