Reuters: Евросоюз разрешит охоту на волков после гибели пони фон дер Ляйен
В ЕС приняли решение понизить охранный статус волков по инициативе главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после того, как в 2022 году волк загрыз ее домашнюю пони, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Статус волков будет понижен со «строго охраняемого» до «охраняемого». Решение вступит в силу 7 марта следующего года.
По оценкам Евросоюза, волки ежегодно убивают 65 тыс. животных.
В сентябре 2022 года волк ночью забрался в конюшню загрыз пони по кличке Долли, которая была любимицей фон дер Ляйен.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев бороться за свободу и суверенитет, как это происходит на Украине.