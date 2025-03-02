Ресторан в Москве предложил россиянам блины за 9 тыс рублей

В конце масленичной недели жителям России предложили насладиться блинами в московском ресторане Oltemare, за 9 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Трапезник».

«Кто не успел навернуть блинов — не расстраивайтесь! Можно успеть забежать в Oltremare и заказать блинчики за 9 тысяч рублей», — иронично отметил автор.

Согласно меню, блины подаются с добавлением камчатского краба и черной икры. Еще посетители ресторана могут отведать блины с малосольным лососем и красной икрой, блины с прошутто котто и черным трюфелем, а также блины с нутеллой и свежими ягодами.

Ранее стало известно, что Дзен попал в Книгу рекордов России по количеству испеченных блинов. Для рекорда потребовалось 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 кг муки и 6 кг сахара.