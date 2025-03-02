Дзен попал в Книгу рекордов России по количеству испеченных блинов

2 марта в гастропространстве «Три вокзала. Депо» прошло празднование Масленицы. На нем Дзен установил рекорд по количеству испеченных блинов за час вместе с популярными авторами — шеф-поваром Григорием Мосиным и телеведущей Алисой Полуниной, передает пресс-служба платформы.

Чтобы установить рекорд, понадобилось 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 кг муки и 6 кг сахара. В приготовлении приняли участие шеф-повара и авторы Дзена — Григорий Мосин и Алиса Полунина вместе со своими командами. Им нужно было испечь более 711 блинов за 60 минут, чтобы побить прошлый рекорд. Процесс фиксировал официальный эксперт Книги рекордов России. В зачет шли только целые круглые блины диаметром не менее 20 см. Испеченные блины выкладывались на тарелки по 10 штук и проверялись на соответствие регламенту. В результате удалось испечь 1065 блинов. Рекорд был достигнут и официально зафиксирован Книгой рекордов России.

Помимо рекорда, на мероприятии гостей ждали мастер-классы по приготовлению блинов, роспись матрешек и другие тематические активности. Пространство было оформлено в традиционном стиле, создавая атмосферу праздничных гуляний.

Ранее Дзен представил новое шоу «Ну ты, блин, даешь» с шеф-поваром Алисой Полуниной. В нем телеведущая исследует рецепты-аналоги блинов со всего света — от крепов и панкейков до конг ю бинг и дос.