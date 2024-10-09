Реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте завершили в Москве

Монумент высотой 42,5 м является первым в мире крупногабаритным памятником, изготовленным из титана. Место для его установки было выбрано потому, что после исторического полета 14 апреля 1961 года Юрий Гагарин направлялся из аэропорта Внуково в Кремль именно по Ленинскому проспекту.

Специалисты привели в порядок стилобат памятника: очистили от загрязнений и пятен, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском. Также от грязи и коррозии очистили и сам монумент. Работали внутри и снаружи. Кроме того, специалисты промыли все титановые пластины.

В конце работ на стилобат установили отреставрированный макет спускаемого аппарата космического корабля «Восток».

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