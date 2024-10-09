Храм Сергия Радонежского в Москве украсят архитектурно-художественной подсветкой

сегодня в 14:19

Храм преподобного Сергия Радонежского на Ижорской улице в Северном административном округе Москвы украсят архитектурно-художественной подсветкой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Работы по организации освещения проведут в текущем году. Для храма, построенного в середине XIX века, создадут световой образ, который подчеркнет детали и элементы здания.

Специалисты АО «ОЭК» смонтируют 74 осветительных прибора с энергоэффективными светильниками. Их установят на верхней и нижней частях фасада. Также специалисты подсветят колокольню, шатры и купола, выделят мозаичные иконы.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что проект направлен на то, чтобы подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Отмечается, что подсветка будет соответствовать принятой концепции освещенности мегаполиса. Новое освещение будет иметь теплый или нейтральный оттенок белого цвета.

Количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой в Москве увеличилось в четыре раза за последние 13 лет. Всего мегаполис освещают более 1 млн светильников.

Ранее стало известно, что архитектурно-художественную подсветку установят у храма у Яузских ворот в Москве. Энергетики установят 150 современных осветительных приборов на поверхностях фасада.