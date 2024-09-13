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В Москве архитектурно-художественную подсветку установят у храма у Яузских ворот

Специальную архитектурно-художественную подсветку разработали для установки возле храма Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Таганском районе Москвы, об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

«Разработана специальная концепция организации освещения храма Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, построенного в 1700–1702 годах. Главная задача — подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения и важной частью композиционно-планировочной структуры квартала», — пояснил заместитель мэра российской столицы.

Специалисты разработали специальный световой образ для храма. С помощью нового освещения детали и элементы сооружения будут подчеркнуты.

«Энергетики АО „ОЭК“ установят 150 современных осветительных приборов на гладких поверхностях фасада здания, выполненного в стиле московского барокко. В освещении будут использоваться светодиодные светильники холодного и теплого белого света», — подчеркнул Бирюков.

По словам заммэра Москвы, освещение также поможет обеспечивать безопасность в районе храма, так как в темное время суток будут подсвечены и пешеходные дорожки.

За последние 13 лет количество архитектурно-художественной подсветки зданий в Москве увеличилось в четыре раза. Всего в городе установлено более 1 миллиона светильников разного типа с энергоэффективными светодиодами.