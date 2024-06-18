Реставрация исторической ограды стартует в столичном Парке Горького

В Парке Горького началась подготовка к реставрации участка исторической ограды, выходящего на улицу Крымский Вал и Пушкинскую набережную, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, специалисты уже приступили к демонтажу кованых и литых элементов. Затем все фрагменты приведут в порядок в специализированных мастерских. После этого ограда вернется на территорию парка.

Все элементы ограды расчистят от загрязнений, промоют, снимут старый красочный слой, докомпонуют, покроют защитным составом и покрасят заново. Также реставраторы проведут работы по восстановлению каменных частей ограды из красного гранита и белого камня.

Реставрацию проведут в рамках работ по комплексному благоустройству парка.

Металлическая ограда была спроектирована в 1955 году архитекторами Ю. Щуко и А. Спасовым, а также инженерами Б. Новиковым и Л. Шойхетом. Она состоит из кованых и литых элементов, закрепленных на каменных столбах.

Ограда входит в состав ансамбля главного входа Парка Горького, который обладает статусом выявленного объекта культурного наследия и находится под охраной государства.

Ранее в Москве завершились реставрационные работы исторических элементов, расположенных в парке усадьбы Усачевых-Найденовых.