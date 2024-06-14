В московской усадьбе Усачевых-Найденовых восстановили скульптуру Вакха XVII века

Усадьба Усачевых-Найденовых имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Она располагается на улице Земляной Вал, 53.

«Этот комплекс XIX века — памятник московского ампира и последняя работа в городе знаменитого архитектора Доменико Жилярди. Не менее интересен усадебный парк, который благодаря первым владельцам сразу стал популярен у москвичей. Во время реставрации специалисты привели в порядок грот, 2 беседки-ротонды, ограду с воротами и 4 чугунные скульптуры», — отметила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, все восстановительные работы проводили на месте. Специалисты использовали специальный раствор для обработки поверхности культурных объектов, затем отливали утраченные элементы, после чего устанавливали статуи на индивидуальный постамент из искусственного камня.

Одной из восстановленных скульптур стала скульптура Вакха XVII века.