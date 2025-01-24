Рэпера Влади* из группы «Каста» внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ в пятницу обновил список иноагентов. В реестр попал рэпер Влади (Владислав Лешкевич)* из группы «Каста», следует из данных на сайте ведомства.

Отмечается, что музыкант принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Он также публиковал фейки о действиях российских властей, выступал против СВО. Лешкевич* живет за пределами РФ, как указано на сайте ведомства.

Кроме того, в список иностранных агентов попали журналисты Ольга Ившина*, Алексей Продайвода* и Арина Федоровых*, политический аналитик Антон Барбашин*, Максим Климов* и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»*.

Ранее рэпера Моргенштерна* обвинили в уклонении от обязательств иноагента. В отношении него возбуждено уголовное дело.

*Включены Минюстом РФ в реестр иноагентов.