Рэпера Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат, который угостил его таблетками, сообщает Mash .

По словам друзей музыканта, после этого рэперу стало плохо, а неизвестный фанат улетел сразу из Таиланда.

Также отмечается, что к врачам обратились не сразу.

«Три дня пытались прокапать дома и делали непрямой массаж сердца, а скорую позвали только тогда, когда стало совсем плохо», — говорится в сообщении.

Знакомые заявляли, что несколько дней назад Паше Технику стало плохо в Таиланде. Предполагалось, что рэпер мог отравиться наркотиками, из-за которых он раньше неоднократно лежал в реабилитационных центрах и попадал в заключение.

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому из-за опасной для жизни ситуации, связанной с вдыханием наркотических веществ, после чего у него отказали легкие и началось заражение крови.

Подробнее о личности Паши Техника читайте в статье РИАМО.