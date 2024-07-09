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Рэпера Моргенштерна* оштрафовали на 45 тыс руб за нарушение правил иноагента

Российский рэпер Алишер Моргенштерн* признан виновным по статье о нарушении правил, касающихся деятельности иностранного агента. Музыкант оштрафован на 45 тыс. рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Популярному артисту назначили административное наказание в виде штрафа. Соответствующее решение озвучил Савеловский районный суд Москвы.

Ранее рэпера неоднократно приговаривали к административным штрафам. Прокуратура также просила возбудить на Моргенштерна* уголовное дело из-за отсутствия маркировки иноагента на его публикациях в соцсетях.

Ранее рэп-исполнитель не смог оспорить штраф за нарушение закона об иностранных агентах.

* Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.