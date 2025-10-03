Рэпер Xzibit анонсировал сотрудничество с «Авито Авто»

Звезда культового шоу MTV «Тачка на прокачку» и один из символов автомобильной культуры американский рэпер Xzibit объявил о начале сотрудничества с российским брендом «Авито Авто» на пресс-конференции в преддверии своего выступления на фестивале «Уличный драйв» в «Лужниках».

Хип-хоп-исполнитель стал хэдлайнером фестиваля, собравшего поклонников музыки и экстремальных видов спорта в столице. Во время пресс-конференции Xzibit рассказал о своем творческом пути и музыкальной карьере, а также подчеркнул особое отношение к автомобилям. Артист прибыл на мероприятие в футболке «Авито Авто» и сообщил о начале сотрудничества с технологической платформой.

Музыкант подчеркнул, что данное сотрудничество — это особенный проект, детали которого пока остаются в секрете. В этот же день Xzibit анонсировал два концерта в декабре — в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, Xzibit высказался о российском автопроме, высоко оценив классическую «Волгу» и предложив необычные идеи для модернизации отечественных моделей. По его словам, из легендарной «Нивы» мог бы получиться полноценный монстр-трак. Рэпер также признался, что задумывается об открытии автобизнеса в Москве и отметил уникальную атмосферу российской автомобильной культуры.

Помимо этого артист представил свой новый альбом Kingmaker — первую пластинку за последние 13 лет, а также поделился планами на следующий год.