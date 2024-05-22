Музыкант Ричард Семашков: в военное время нельзя ругать свою историю

Рэп-исполнитель Ричард «Рич» Семашков в интервью «Абзацу» заявил, что в сложное, военное время нельзя осуждать историю родной страны. По мнению музыканта, исторические события необходимо изучать и «рассматривать под лупой», однако ругать — непозволительно.

Семашков отметил, что в современных реалиях российскую территорию «хотят отменить», и в такой ситуации людям нельзя осуждать историческую память страны. Рэпер также уверен, что противник Советского Союза — «это практически всегда русофоб».

«Дело в том, что все начинается с демонтажа памятников Ленину. И, когда антисоветчики говорят: „Это Ленин, мы его тоже не любим“, вы имейте в виду, что после Ленина пойдет Ломоносов, Пушкин, Есенин и так далее и тому подобное», — полагает музыкант.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Запад превратил Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти. По словам дипломата, из-за этого в стране уже «перевоспитано» целое поколение людей.