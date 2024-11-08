Рэпер Рецидив внесен в список террористов и экстремистов России

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов рэпера Ислама Закирова, более известного как Рецидив, сообщают РИА Новости .

Баттл-рэпер Рецидив отбывает наказание по статье о разжигании ненависти или вражды. Теперь он внесен в список террористов и экстремистов России.

Баттл-рэперу всего 18 лет. В ноябре 2023 года, находясь в одном из баров, он на запись произнес фразу, которая призывала к разжиганию ненависти. Молодой человек знал, что видео планируют опубликовать в Сети, где его посмотрит неограниченное количество людей.

В итоге суд признал Рецидива виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев. Он отбывает наказание в колонии общего режима.