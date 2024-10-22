Рэпер Рецидив получил 2 года колонии за призыв к насилию в видео

В Москве суд вынес приговор 18-летнему жителю Красноярского края Исламу Закирову, более известному как рэпер Рецидив. Он получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы за совершение публичных действий, направленных на разжигание ненависти или вражды, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно материалам дела, Рецидив 18 ноября 2023 года в одном из баров в проезде Якушкина произнес фразу, содержащую призывы к насильственным действиям и негативное отношение к русским.

Уточняется, что Закиров был осведомлен о том, что видеозапись с обнародованным текстом станет доступна для широкой аудитории на одном из видеохостингов.

Учитывая позицию Бутырской межрайонной прокуратуры, суд вынес решение об избрании рэпер меры пресечения в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.