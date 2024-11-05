Рэпер Pharaoh набрал штрафов ПДД почти на 40 тыс руб

Рэп-артист из России Pharaoh не выплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму 37 тысяч рублей. В связи с этим судебные приставы инициировали исполнительное производство, сообщает «Постньюс» .

В апреле 2024 года Глеб Голубин, как его зовут на самом деле, приобрел автомобиль BMW 523d 2023 года, стоимость которого составляет примерно 10 миллионов рублей. За семь месяцев Pharaoh получил 30 штрафов на общую сумму 44 тысячи рублей, но большую часть из них так и не оплатил.

Следует отметить, что в прошлом году рэп-исполнитель дважды был привлечен к административной ответственности согласно ст. 20.25, ч. 1 КоАП РФ из-за несвоевременной уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения.

Ранее стало известно, что московские судебные приставы разыскивают блогера и бывшую жену рэпера Моргенштерна*, Дилару Зинатуллину, из-за долга, который составляет около 500 тысяч рублей, перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а также множества невыплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

* Физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.