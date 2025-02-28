РЭО выделил 1,8 млрд рублей на завод по переработке отходов в Челябинской области

Для финансирования строительства завода по переработке полимерных отходов в Челябинской области, Российский экологический оператор (РЭО) выделил 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

27 февраля РЭО успешно разместил облигации на сумму 1,8 млрд рублей. Эти средства предназначены для финансирования строительства предприятия по утилизации пластиковых отходов, которое станет частью экопромышленного парка в Челябинской области.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, привлеченные средства будут направлены на создание комплекса по переработке пластиковой тары, полученной в результате сортировки твердых коммунальных отходов и раздельного сбора. Комплекс будет производить ПЭТ-хлопья высокой степени очистки мощностью 13,8 тыс. т в год. Этот проект является пилотным и будет реализован на территории экопромышленного парка в Челябинской области. Общий объем инвестиций в проект составляет 2 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей предоставляет РЭО.

Кредитное соглашение было подписано в 2024 году, а объем выпущенных облигаций составил 1 807 721 100 рублей. Покупателем облигаций РЭО выступил Совкомбанк. Льготный заем предоставляется за счет средств, полученных от выпуска облигаций РЭО, с субсидированием купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центрального банка РФ. Субсидия предоставляется Минприроды России РЭО в виде имущественного взноса в рамках Постановления Правительства РФ № 906.

Заместитель председателя правления Совкомбанка, Михаил Автухов, подчеркнул, что Совкомбанк продолжает активно поддерживать проекты, направленные на устойчивое развитие и экологическую ответственность. Приобретение облигаций РЭО является важным шагом в реализации инфраструктурных инициатив. Средства, полученные от размещения облигаций, позволят создать в Челябинской области современный комплекс по переработке пластика, что внесет значительный вклад в решение экологических проблем и развитие экономики замкнутого цикла.

Проект реализуется ООО «Сансара», резидентом экопромышленного парка «УРФО», расположенного в городском округе Миасский Челябинской области.

Этот пилотный проект обеспечит утилизацию ПЭТ-отходов, образующихся в зоне действия объекта, путем их переработки во флексу. Полученный материал будет основным компонентом для производства высококачественного пищевого ПЭТФ на заводе «Полиэф» (ПАО «СИБУР Холдинг») в Благовещенске, Республика Башкортостан.

ПАО «СИБУР Холдинг» выступает ключевым партнером, гарантирующим приобретение всего объема производимой продукции на протяжении всего срока реализации проекта.