РЭО: в России создана эффективная система очистки газов при термическом обезвреживании отходов

Российские специалисты создали методику, позволяющую сделать термическую утилизацию мусора полностью безопасной для экологии. Применение новой системы очистки газов сокращает объем вредных выбросов в атмосферу до уровня, который оказывается ниже предельно допустимых концентраций, сообщила пресс-служба РЭО.

Разработчиком данного решения является компания НТЦ «Бакор». Центральный узел установки — керамические фильтрующие элементы, которые без проблем переносят экстремальный нагрев до 1000 °C. В отличие от обычных фильтров, эти компоненты дополнительно имеют каталитическую активацию. Это значит, что токсичные химические вещества не просто задерживаются, а прямо внутри фильтра распадаются на безвредные составляющие. Подобная система качественно улавливает и нейтрализует: оксиды углерода и летучие органические соединения, оксиды серы и азота, фтористый и хлористый водород, диоксины, а также мелкодисперсную пыль.

Предлагаемая технология гарантирует глубокую степень очистки воздушного потока, отличается меньшими габаритами оборудования и одновременно повышает энергоэффективность, поскольку тепловая энергия от сжигания мусора не уходит в дымоход, а направляется на обогрев помещений или подогрев воды для хозяйственных нужд самого предприятия.

«Эксплуатация инсинераторов с соблюдением требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства предусматривает применение высокотехнологичного оборудования газоочистки, обеспечивающего минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения», — заявил Сергей Егоршев, советник гендиректора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития.

Работоспособность данной технологии подтверждена протоколами испытаний, проведенных независимыми лабораториями, а также положительным заключением государственной экологической экспертизы. Такое решение можно использовать на объектах, где осуществляется термическое обезвреживание отходов, особенно в удаленных и изолированных локациях — например, в районах Крайнего Севера, где сложно создать развернутую инфраструктуру переработки. В подобных условиях современные установки с многоступенчатой системой очистки газов дают возможность безопасно уменьшать объемы мусора, соблюдая жесткие экологические нормы, в том числе при работе с опасными отходами I–II классов.

«В рамках деятельности нашего Научно-технического совета идет постоянная работа по поиску наиболее эффективных и экономически перспективных решений, отвечающих всем требованиям экологической безопасности. Предложенная технология газоочистки может найти применение при проектировании и модернизации инсинераторов», — добавили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% подобных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.